Уровень доверия президенту России Владимиру Путину в конце января — начале февраля опустился до 29%.

Это следует из опроса Левада-центра.

Уровень доверия Путину вновь начал падать после полугода стабильных показателей, которые были, начиная с августа прошлого года. В августе-октябре 2020 года уровень доверия Путину держался на уровне 33-34%, а минимальное значение социологи зафиксировали в июле, когда о доверии Путину сообщили 23% респондентов.

В ходе опроса респондентов просили назвать несколько политиков или общественных деятелей, которым они доверяют больше всего.

Рейтинг доверия Путину, по данным «Левада-центра», больше двух лет постоянно снижается, лишь иногда периодически повышаясь на несколько пунктов.

Самого высокого уровня рейтинг доверия Владимиру Путину достиг в 2015 году. Тогда он составлял 80%.