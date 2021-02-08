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В ряде стран Европы на выходных выпал розовый и оранжевый снег. Причиной такого явление стал песок, который воздушный поток принес из самой Сахары.
Об этом пишут Severe Weather Europe и чешское издание Novinky.
Как рассказала метеоролог Дагмар Гонсова, над Сахарой вследствие ветров в воздух попало большое количество частиц пыли, который благодаря южному воздушному потоку достиг Европы. Частицы пыли из воздуха попали в осадки, и поэтому их хорошо видно на снегу.
Цветной снег сейчас покрывает часть территории Чехии, Андорры, Франции, Швейцарии, Австрии и южной части Германии.
Отметим, что 6 февраля из-за песка из Сахары над большей частью территории Франции небо приобрело оранжевый оттенок. Уже тогда в отдельных горных районах испанских Пиренеев снег начал приобретать желтоватый оттенок, который, в конце концов, добрался и до центральной части Европы.
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В ряде стран Европы на выходных выпал розовый и оранжевый снег. Причиной такого явление стал песок, который воздушный поток принес из самой Сахары.
Об этом пишут Severe Weather Europe и чешское издание Novinky.
Как рассказала метеоролог Дагмар Гонсова, над Сахарой вследствие ветров в воздух попало большое количество частиц пыли, который благодаря южному воздушному потоку достиг Европы. Частицы пыли из воздуха попали в осадки, и поэтому их хорошо видно на снегу.
Цветной снег сейчас покрывает часть территории Чехии, Андорры, Франции, Швейцарии, Австрии и южной части Германии.
Отметим, что 6 февраля из-за песка из Сахары над большей частью территории Франции небо приобрело оранжевый оттенок. Уже тогда в отдельных горных районах испанских Пиренеев снег начал приобретать желтоватый оттенок, который, в конце концов, добрался и до центральной части Европы.