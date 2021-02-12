Пилотный проект по привлечению искусственного интеллекта для рассмотрения административных дел в одном из судов одобрил Высший совет правосудия.
Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия.
ИИ будет заниматься делами с формальным составом преступления и находить соответствие с законодательной базой, это поможет наработать массив практического материала по распространенным административным нарушениям.
Инновация разгрузит судебную систему и сформирует информационную базу про практику применения норм права, их трактовку, и как преодолеть распространенные ошибки в этой сфере.
«Высший совет правосудия приветствует соответственные инициативы, ведь это еще один шаг к приближению, дальнейшему развитию и усовершенствованию уже существующих технологий в сфере электронного судопроизводства – Электронного суда, подсистемы Единой судебной информативно-телекоммуникационной системы», - говорится в заявлении.
Напомним, камеры, установленные на смартфонах Google Pixel, смогут благодаря искусственному интеллекту измерять сердечный ритм и частоту дыхания.
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Пилотный проект по привлечению искусственного интеллекта для рассмотрения административных дел в одном из судов одобрил Высший совет правосудия.
Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия.
ИИ будет заниматься делами с формальным составом преступления и находить соответствие с законодательной базой, это поможет наработать массив практического материала по распространенным административным нарушениям.
Инновация разгрузит судебную систему и сформирует информационную базу про практику применения норм права, их трактовку, и как преодолеть распространенные ошибки в этой сфере.
«Высший совет правосудия приветствует соответственные инициативы, ведь это еще один шаг к приближению, дальнейшему развитию и усовершенствованию уже существующих технологий в сфере электронного судопроизводства – Электронного суда, подсистемы Единой судебной информативно-телекоммуникационной системы», - говорится в заявлении.
Напомним, камеры, установленные на смартфонах Google Pixel, смогут благодаря искусственному интеллекту измерять сердечный ритм и частоту дыхания.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий