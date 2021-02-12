Пилотный проект по привлечению искусственного интеллекта для рассмотрения административных дел в одном из судов одобрил Высший совет правосудия.

Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия.

ИИ будет заниматься делами с формальным составом преступления и находить соответствие с законодательной базой, это поможет наработать массив практического материала по распространенным административным нарушениям.

Инновация разгрузит судебную систему и сформирует информационную базу про практику применения норм права, их трактовку, и как преодолеть распространенные ошибки в этой сфере.

«Высший совет правосудия приветствует соответственные инициативы, ведь это еще один шаг к приближению, дальнейшему развитию и усовершенствованию уже существующих технологий в сфере электронного судопроизводства – Электронного суда, подсистемы Единой судебной информативно-телекоммуникационной системы»‎, - говорится в заявлении.

Напомним, камеры, установленные на смартфонах Google Pixel, смогут благодаря искусственному интеллекту измерять сердечный ритм и частоту дыхания.