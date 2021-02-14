В Николаеве состоялся 78-й шахматный областной чемпионат, шестеро победителей разделили между собой призовой фонд в 20 000 гривен.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица спортивная» на телеканале НИС-ТВ.

Титул чемпиона разыгрывали между собой 18 сильнейших спортсменов. Чемпионат стартовал 6 февраля, из-за карантинных ограничений в этом году участие в нем приняли меньше спортсменов, чем обычно. В частности, играли гройссмейстер, 6 мастеров спорта Украины и другие кандидаты в мастера спорта.

Системой соревнований было предусмотрено 9 туров. Главным критерием был рейтинг, а не возраст игрока, поэтому за одной доской могли встретиться подросток и взрослый. Участники играли по швейцарской системе: за победу им начислялся 1 балл, за ничью – 1,5 балла, за поражение – 0 очков.

Таким образом, 78-м чемпионом области и обладателем кубка президента областной федерации шахмат стал Виталий Сивук с результатом в 7,5 набранных баллов. Второе место занял Андрей Пунин, третье – Пен Ли Мин, 4, 5 и 6 места достались Алишеру Каримбекову, Владиславу Сидорице и Артему Матвееву. Шесть призеров и разделили между собой призовой фонд в 20 000 гривен.

Напомним, международный гроссмейстер из Николаева Александр Зубов занял третье место на традиционном онлайн-турнире Titled Tuesday Blitz.