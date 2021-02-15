Первая арабская миссия на Марсе Al Amal («Надежда») передала на Землю первый снимок «Красной планеты».

Об этом сообщил на своей странице в Twitter наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид аль-Нахаян.

— Передача первого изображения Марса с помощью зонда «Надежда» является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, которые занимаются исследованием космоса, - написал он.

Также принц выразил надежду, что эта миссия приведет к новым открытиям о Марсе, «которые принесут пользу человечеству».

Ранее сообщалось, что космический зонд «Надежда» Объединенных Арабских Эмиратов успешно вышел на орбиту Марса. ОАЭ продолжают свою первую космическую миссию на Марс.