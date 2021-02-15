Первая арабская миссия на Марсе Al Amal («Надежда») передала на Землю первый снимок «Красной планеты».
Об этом сообщил на своей странице в Twitter наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид аль-Нахаян.
— Передача первого изображения Марса с помощью зонда «Надежда» является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, которые занимаются исследованием космоса, - написал он.
Также принц выразил надежду, что эта миссия приведет к новым открытиям о Марсе, «которые принесут пользу человечеству».
Ранее сообщалось, что космический зонд «Надежда» Объединенных Арабских Эмиратов успешно вышел на орбиту Марса. ОАЭ продолжают свою первую космическую миссию на Марс.
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Первая арабская миссия на Марсе Al Amal («Надежда») передала на Землю первый снимок «Красной планеты».
Об этом сообщил на своей странице в Twitter наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид аль-Нахаян.
— Передача первого изображения Марса с помощью зонда «Надежда» является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, которые занимаются исследованием космоса, - написал он.
Также принц выразил надежду, что эта миссия приведет к новым открытиям о Марсе, «которые принесут пользу человечеству».
Ранее сообщалось, что космический зонд «Надежда» Объединенных Арабских Эмиратов успешно вышел на орбиту Марса. ОАЭ продолжают свою первую космическую миссию на Марс.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий