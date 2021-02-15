В городе Южноукраинск Николаевской области повысили тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, которые предоставляет Южно-Украинская АЭС.

Такое решение было принято на заседании исполнительного кома Южноукраинского горсовета 3 февраля.

Согласно утвержденным расценкам, тариф на водоснабжение для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования, составляет 8,14 гривны за кубический метр. Тариф для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования, — 12,04 гривны.

Тариф на водоотведение для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования, закрепили на уровне 7,67 гривны за куб, а для для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования, — 10,97 гривны.

Данные тарифы начнут действовать с 1 апреля 2021 года, отмечается в решении.

Отметим, что на данный момент стоимость услуг для субъектов хозяйствования за водоснабжение и водоотведение составляет 6,92 и 6,24 гривне соответственно.

Атомная станция называла приемлемым тарифы в размере 9,90 и 9,98 гривен. В свою очередь, город предложил усредненный вариант, который в итоге был утвержден исполкомом.

Из-за того, что исполком сначала отказывался повышать тарифы, Южно-Украинская АЭС сообщила, что прекращает поставлять теплую воду для населения после окончания отопительного сезона 2020-2021. До этого предприятие планировало это сделать с начала 2022 года.