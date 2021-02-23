В Украине зафиксировано уже 1,311 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 22 февраля - 4,1 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. Выздоровело человек за сутки больше, чем заболело. Госпитализаций за сутки - 1,2 тысячи.
Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
— 4182 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 23 февраля 2021 года, - сообщил Максим Степанов.
За прошедшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
За прошедшие сутки заболели 252 ребенка и 219 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), городе Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
В Украине зафиксировано уже 1,311 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 22 февраля - 4,1 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. Выздоровело человек за сутки больше, чем заболело. Госпитализаций за сутки - 1,2 тысячи.
Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
— 4182 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 23 февраля 2021 года, - сообщил Максим Степанов.
За прошедшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
За прошедшие сутки заболели 252 ребенка и 219 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), городе Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.