В Украине зафиксировано уже 1,311 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 22 февраля - 4,1 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. Выздоровело человек за сутки больше, чем заболело. Госпитализаций за сутки - 1,2 тысячи.

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

— 4182 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 23 февраля 2021 года, - сообщил Максим Степанов.

За прошедшие сутки:

госпитализированы - 1236 человек;

летальных случаев - 153;

выздоровели - 4351 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 49 600 (в том числе методом ПЦР - 23 660, методом ИФА - 14 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 11 158).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 311 844 лица;

выздоровели - 1 151 777 человек;

летальных исходов - 25 309;

проведено ПЦР-тестов - 6 738 144.

За прошедшие сутки заболели 252 ребенка и 219 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), городе Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 454 случая;

Винницкая область - 243 случая;

Волынская область - 128 случаев;

Днепропетровская область - 126 случаев;

Донецкая область - 58 случаев;

Житомирская область - 67 случаев;

Закарпатская область - 224 случая;

Запорожская область - 159 случаев;

Ивано-Франковская область - 716 случаев;

Киевская область - 196 случаев;

Кировоградская область - 19 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 92 случая;

Одесская область - 159 случаев;

Полтавская область - 113 случаев;

Ровенская область - 107 случаев;

Сумская область - 42 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 188 случаев;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 118 случаев;

Черкасская область - 140 случаев;

Черновицкая область - 468 случаев;

Черниговская область - 6 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.