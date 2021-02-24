В Николаеве у входа в секонд-хэнд по проспекту Центральному собралась толпа. Люди ждут открытия, чтобы первыми попасть на завоз товара.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В среду, 24 февраля, толпа из 30 людей скопились у входа в секонд-хэнд, который продает вещи на вес, по проспекту Центральному в районе 3-й Слободской.

Причиной такого скопления людей является завоз новой партии вещей. Николаевцы ждут открытия магазина, чтобы первыми попасть внутрь и выбрать лучший товар.

Стоит отметить, что ранее неоднократно подобные открытия секонд-хэндов в дни завоза товаров сопровождались массовой давкой людей и повреждением входных дверей в магазины.

Так в августе 2020 года в секонд-хенде по проспекту Мира 40, который находится рядом с супермаркетом «Novus», жители Николаева толпой выломали дверь при попытке попасть внутрь магазина.

В тоже время издание «Podrobnosti.mk.ua» сообщало, что в марте 2019 года в этом же секонд-хэнде произошла подобная ситуация.