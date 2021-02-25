Компания Moderna заявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19. Она должна помочь в борьбе со штаммом коронавируса из ЮАР.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что первые дозы препарата были отправлены в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.

Новую вакцину, получившую название mRNA-1273.351, будут исследовать в качестве ревакцинации для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса, а также в качестве первичной вакцины для людей, которые не болели COVID-19 и еще не были вакцинированы.

Также в компании заявили, что уже анализируют, может ли третья, более низкая доза обновленной вакцины повысить иммунитет против новых штаммов COVID-19. Как сообщается, некоторые участники исследования уже получают третьи дозы препарата.

— Мы быстро продвигаемся к тестированию обновленной вакцины, предназначенной для борьбы с новыми штаммами вируса. Moderna стремится внести столько обновлений в нашу вакцину, сколько необходимо, пока пандемия не будет взята под контроль, — заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

В компании не уточнили, сколько времени продлятся исследования, и когда будет доступна обновленная вакцина, если будет разрешено.

Американский регулятор FDA признал потенциальную вакцину от коронавируса компании Johnson&Johnson безопасной и эффективной. Таким образом, эта вакцина стала на шаг ближе к получению разрешения на использование в США.