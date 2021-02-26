Главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что с начала вакцинации поступило 7 сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации.

Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге, пишет «Украинская правда».

— По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас 7. Они все несерьезные. Одно сообщение в Черниговской области и 6 сообщений в Черкасской области, - сказал Виктор Ляшко.

По его словам, в этом случае не стоит паниковать, потому что это предусмотрено инструкцией производителя вакцины.

Сообщения поступают в государственный экспертный центр и анализируются. Санврач добавил, что все неблагоприятные события будут отслеживать.

Он рассказал, что 25 февраля в Украине сделали 1179 прививок против коронавируса (792 прививки мужчин, 387 — женщин). Больше всего прививок за прошедшие сутки (по 90) сделали в Черкасской и Тернопольской областях и в Киеве.

Всего в Украине вакцинировали 1338 человек. Больше всего в Черкасской области — 170 прививок.

Напомним, что 25 февраля в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.