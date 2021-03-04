Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. Он также сообщил, что если большинство областей страны окажутся в красной зоне карантина, правительство будет вынуждено ввести локдаун.

Об этом он сказала во время пресс-конференции в четверг, 4 марта, передают НикВести.

— Мы каждый день сейчас видим рост количества заболевших. К сожалению, надо констатировать, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Это цифры, статистика, которую нельзя скрыть или как-то интерпретировать иначе. Нужно быть сознательными — началась третья волна пандемии в Украине, — сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас главный инструмент — адаптивный карантин, а жесткий карантин уже ввели в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской областях. Еще ряд областей сегодня рискуют тоже перейти в красную зону карантина.

— Это означает, что на подходе может быть жесткий локдаун. Конечно, когда большая часть областей будет в красной зоне, скорее всего, придётся возвращаться к той модели локдауна, которая уже была в Украине. Очень не хотелось бы этого делать, искренне говорю, — добавил он.

Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что коронавирус никуда не делся. И хоть общество, бизнес и политики истощены ограничениями, пандемия отступит еще не скоро.

По его словам, вакцинация только началась, а процесс займёт полтора-два года, поэтому общество должно учиться жить с коронавирусом.

— Мы постараемся максимально управлять адаптивным карантином, но если мы увидим нагрузку на медицинскую систему, у нас не будет другого выхода. Кроме как ввести жесткий локдаун, — резюмировал он.

Напомним, что по состоянию на утро 4 марта в Украине зафиксировали 10 057 новых заражений коронавирусом. Количество новых случаев впервые с декабря 2020 года превысило отметку в 10 тысяч.