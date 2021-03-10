Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь возмутился помпезному мероприятию по открытию женского туалета в киевском университете и призвал Министерство образования и науки расследовать этот инцидент.

Об этом языковой обмудсмен написал в своем Facebook.

Тарас Креминь обратился в МОН с просьбой провести тщательное расследование по скандальному мероприятию.

— Поражен такими «праздничными» событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающемуся административным ленточно-разрезальным пафосом с лиричными выкрутасами, в Украине должен быть положен конец, — подчеркнул экс-нардеп от «Народного фронта»

Напомним, в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве с помпой открыли туалет для женщин. Перерезание красной ленты состоялось в честь Международного женского дня.