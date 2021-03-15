По состоянию на утро 15 марта в Николаевской области зарегистрировано 310 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 15 марта из всех 45802 (+310) выявленных случаев по месту жительства:
Николаев — 30545 (+205);
Первомайск — 1492;
Южноукраинск — 1471 (+15);
Вознесенск — 1112;
Очаков — 863 (+2);
Арбузинский район — 558 (+2)
Баштанский район — 619;
Березанский район — 561;
Братский район — 394 (+1);
Березнеговатский район — 278;
Веселиновский район — 435 (+1);
Витовский район −1685 (+9);
Вознесенский район — 429 (+1);
Врадиевский район — 341;
Еланецкий район — 199 (+5);
Вознесенский район — 607 (+38);
Казанковский район — 468 (+2);
Кривоозерский район — 292;
Николаевский район — 639 (+6);
Новобугский район — 419 (10);
Новоодесский район — 1000 (+12);
Очаковский район — 385;
Первомайский район — 523;
Снигиревский район — 487 (+1).
Заболевание COVID-19 установлено у 1828 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 39249. Умерло всего от последствий COVID-19 — 859, за сутки — 2. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 467 человек, методом ИФА — 19.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6792 человек, зафиксировано 130 летальных случаев, 3491 пациент выздоровел.
По состоянию на утро 15 марта в Николаевской области зарегистрировано 310 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 15 марта из всех 45802 (+310) выявленных случаев по месту жительства:
Николаев — 30545 (+205);
Первомайск — 1492;
Южноукраинск — 1471 (+15);
Вознесенск — 1112;
Очаков — 863 (+2);
Арбузинский район — 558 (+2)
Баштанский район — 619;
Березанский район — 561;
Братский район — 394 (+1);
Березнеговатский район — 278;
Веселиновский район — 435 (+1);
Витовский район −1685 (+9);
Вознесенский район — 429 (+1);
Врадиевский район — 341;
Еланецкий район — 199 (+5);
Вознесенский район — 607 (+38);
Казанковский район — 468 (+2);
Кривоозерский район — 292;
Николаевский район — 639 (+6);
Новобугский район — 419 (10);
Новоодесский район — 1000 (+12);
Очаковский район — 385;
Первомайский район — 523;
Снигиревский район — 487 (+1).
Заболевание COVID-19 установлено у 1828 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 39249. Умерло всего от последствий COVID-19 — 859, за сутки — 2. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 467 человек, методом ИФА — 19.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6792 человек, зафиксировано 130 летальных случаев, 3491 пациент выздоровел.