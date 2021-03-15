По состоянию на утро 15 марта в Николаевской области зарегистрировано 310 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 15 марта из всех 45802 (+310) выявленных случаев по месту жительства:

Николаев — 30545 (+205);

Первомайск — 1492;

Южноукраинск — 1471 (+15);

Вознесенск — 1112;

Очаков — 863 (+2);

Арбузинский район — 558 (+2)

Баштанский район — 619;

Березанский район — 561;

Братский район — 394 (+1);

Березнеговатский район — 278;

Веселиновский район — 435 (+1);

Витовский район −1685 (+9);

Вознесенский район — 429 (+1);

Врадиевский район — 341;

Еланецкий район — 199 (+5);

Вознесенский район — 607 (+38);

Казанковский район — 468 (+2);

Кривоозерский район — 292;

Николаевский район — 639 (+6);

Новобугский район — 419 (10);

Новоодесский район — 1000 (+12);

Очаковский район — 385;

Первомайский район — 523;

Снигиревский район — 487 (+1).

Заболевание COVID-19 установлено у 1828 (+4) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 39249. Умерло всего от последствий COVID-19 — 859, за сутки — 2. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 467 человек, методом ИФА — 19.