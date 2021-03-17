За прошлые сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 833 человек, зафиксировано 289 летальных случаев, 5467 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 17 марта, передает Новое время.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 489 023 человека, из них 1 237 676 выздоровели, летальных исходов — 28 986.
Данные по областям:
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
В красной зоне находятся четыре области: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Киев оказался в оранжевой.
24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
За прошлые сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 833 человек, зафиксировано 289 летальных случаев, 5467 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 17 марта, передает Новое время.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 489 023 человека, из них 1 237 676 выздоровели, летальных исходов — 28 986.
Данные по областям:
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
В красной зоне находятся четыре области: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Киев оказался в оранжевой.
24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19.