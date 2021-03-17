За прошлые сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 833 человек, зафиксировано 289 летальных случаев, 5467 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 17 марта, передает Новое время.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 489 023 человека, из них 1 237 676 выздоровели, летальных исходов — 28 986.

Данные по областям:

Киев – 1121 новый заболевший;

Львовская область – 884;

Одесская область – 883;

Винницкая область – 750;

Харьковская область – 750;

Хмельницкая область – 703;

Киевская область – 630;

Закарпатская область – 557;

Днепропетровская область – 539;

Ивано-Франковская область – 506;

Тернопольская область – 485;

Житомирская область – 482;

Черновицкая область – 481;

Николаевская область – 452;

Ровенская область – 433;

Донецкая область – 373;

Запорожская область – 348;

Черкасская область – 297;

Сумская область – 283;

Полтавская область – 265;

Волынская область – 239;

Кировоградская область – 112;

Луганская область – 110;

Черниговская область – 84;

Херсонская область – 66.