Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий отменил пленарное заседание о своем дисциплинарном проступке — вместо него он назначил рассмотрение обращения про несоотвествие судьи КСУ Сергея Головатого своей должности. Именно Сергей Головатый назначил заседание по Александру Тупицкому, чтобы информация о его возможном дисциплинарном поступке передали в Комиссию КСУ по вопросам регламента и этики.

Об этом сообщает Юридическая практика.

Следователь ГБР А. Яблонский инициировал рассмотрение вопроса о совершении судьей Алесандром Тупицким существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, несовместимо со статусом судьи КСУ.

После получения соответствующего письма А. Яблонского от 9 марта 2021 № 10-8-5316, заместителем председателя КСУ Сергеем Головатым было назначено специальное пленарное заседание по вопросу передачи указанного обращения в Комиссию КСУ по вопросам регламента и этики. То есть, для инициирования проверки изложенных в обращении фактов. Из этого следует, что принимать решение о несоответствии должности Александра Тупицкого не планировалось до проведения соответствующих проверок.

Но заседание не успело состояться — его отменил сам Александр Тупицкий и назначил вместо него рассмотрение иного обращения. В нем председатель партии «Братство» Дмитрий Корчинский заявляет о несоответствии судьи Конституционного суда Украины Головатого Сергея Петровича занимаемой должности.

Сергей Головатый приступил к исполнению обязанностей по квоте тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году, с 2019 года занял должность заместителя головы Конституционного суда.

В феврале 2021 года Сергей Головатый проводил заседание как и.о главы КСУ, на нем принес присягу судья Виктор Кичун. З 25 февраля этого года Большая палата КСУ снова начала рассмотрение дел по существу. Однако, по сообщениям СМИ, коллеги Сергея Головатого не одобряли его действия и тот факт, что он проводил пленарные заседания Большой палаты исполняя должностные обязанности Александра ТУпицкого.

Ранее НикВести сообщали, что судьи Конституционного суда приняли своими помощниками и научными консультантами жен и родственников своих же коллег — других действующих или бывших судей КСУ. Их назначают вне конкурса, по ходатайству самого судьи.