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За прошлые сутки в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 250 человек. Всего с начала кампании вакцинации первую дозу получили 2619 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В целом по Украине за прошедшие сутки вакцинировано 9832 человека, всего 1 дозу вакцины получили уже 81 тысяча 754 украинца, 1 человек получил 2 дозы вакцины.
За 17 марта было сделано на 8 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 193 мобильные бригады по иммунизации.
Наиболее количество прививок за вчерашний день было проведено с Киеве - 880 прививок, а за весь период кампании - в Донецкой области - 6904.
Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.
На сегодня Украины получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля.
Напомним, за 16 марта в Николаевской области первую дозу вакцины получили 270 человек.
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За прошлые сутки в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 250 человек. Всего с начала кампании вакцинации первую дозу получили 2619 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В целом по Украине за прошедшие сутки вакцинировано 9832 человека, всего 1 дозу вакцины получили уже 81 тысяча 754 украинца, 1 человек получил 2 дозы вакцины.
За 17 марта было сделано на 8 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 193 мобильные бригады по иммунизации.
Наиболее количество прививок за вчерашний день было проведено с Киеве - 880 прививок, а за весь период кампании - в Донецкой области - 6904.
Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.
На сегодня Украины получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля.
Напомним, за 16 марта в Николаевской области первую дозу вакцины получили 270 человек.