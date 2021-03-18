Николаеву угрожает частичное подтопление к 2100 году из-за повышения уровня воды в Черном море.

Такие данные приводят в общественной организации «Екодія», говорится в материале LB.ua об изменении климата и природы в Украине.

Прогнозируется, что к 2100 году вода в Черном море поднимется настолько, что полностью затопит некоторые города, культурные и промышленные объекты, природоохранные территории. Под водой, в частности, исчезнут Вилково, Затока, Лазурное, частично подтопит Бердянск, Одессу , Херсон, Николаев, Керчь, Мариуполь, часть территории Черноморского и Дунайского биосферных заповедников и 31 объект Изумрудной сети.

— Затопить может 40 тысяч жилых домов, 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, тысячи километров дорог, десяток портов, свалки, токсичные отстойники, очистные сооружения, часть «Азовстали», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что из-за глобального потепления, как считают ученые, Крым в дальнейшем станет островом, а Херсон и часть Николаевской области затопит. Кроме этого сообщалось, что существует вероятность полного затопления Кинбурнской косы.