Министерство цифровой трансформации Украины в апреле планирует запустить услуги автоматической регистрации физлиц-предпринимателей на портале «Дія», а также возможность уплаты налогов в приложении «Дія».

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе всеукраинского форума «Украина 30» в четверг, передает Интерфакс-Украина.

— Мы хотим в принципе убрать человеческий фактор и договорились с Министерством юстиции вместе запустить автоматическую регистрацию ФЛП. Уже в апреле на «Дія Summit» мы это презентуем, - сообщил он.

Запуск этой услуги позволит полностью убрать человеческий фактор в части проверок, заменив его машинной сверкой информации из реестров.

По словам Федорова, сейчас удовлетворенность услугой онлайн-регистрации ФЛП на портале «Дія» составляет около 90%, после запуска автоматической регистрации министр ожидает, что этот показатель увеличится до 95-99%.

Минцифры также планирует запустить возможность уплаты налогов в приложении «Дія».

— Это будет занимать несколько кликов, поскольку система все понимает автоматически. Вы вводите сумму или она подтягивается из банков, вам показывается сколько оплатить, вы нажимаете «оплатить» привязанной картой, Apple.Pay или Google.Pay - и все, в четыре клика налоги оплачены, декларация уже в налоговой, - заявил Федоров.

Эту услугу Минцифры также планирует запустить в апреле.