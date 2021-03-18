В течение нескольких дней группа исследователей из университетской больницы Осло пыталась установить, существует ли связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов у трех норвежских пациентов.

Об этом передает Le Monde.

Во главе этой группы стоял профессор Пал Андре Холм, глава гематологической службы больницы. В четверг 18 марта он заявил, что вакцина виновна.

— Мы получили результаты, которые могут объяснить клиническое состояние наших пациентов. Эти результаты подтверждают выдвинутую нами ранее гипотезу о том, что у этих пациентов развился сильный иммунный ответ, который привел к образованию антител, которые могут влиять на тромбоциты и, таким образом, вызывать тромб, — отметил профессор Пал Андре Холм.

Норвежское агентство по лекарственным препаратам осторожно указало, что связь случаев тромбоза с вакциной «не доказана». Но оно предупредила об «очень необычном сочетании низкого количества тромбоцитов, тромбов в мелких и крупных сосудах и кровотечения».

— Мы не видели ничего подобного раньше с другими вакцинами, — сказал медицинский директор агентства Стейнар Мадсен.

Ранее НикВести сообщали, что FHI и Норвежское агентство по лекарственным средствам прекратят любое использование вакцины AstraZeneca в Норвегии до тех пор, пока датские отчеты о возможных смертельных побочных эффектах не будут расследованы. По данным FHI, программа вакцинации в Норвегии откладывается.