В течение суток, 19 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от коронавируса получили 500 человек. За все время в регионе привили 3449 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За вчера в стране сделали 11 628 прививок. Больше всего прививок 19 марта было сделано в Киеве — 1050. За весь период больше всего вакцинировали в Донецкой области — 8104 прививок.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

На сегодня Украины получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля.

Напомним, что 18 марта в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 330 человек.