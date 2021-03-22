Исследование, проведенное компанией AstraZeneca в США, показало значительную эффективность препарата в 79% случаях при профилактике симптоматического COVID-19 и 100% эффективность при профилактике тяжелой формы COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте медицинского производителя.

Этот промежуточный анализ безопасности и эффективности вакцины был основан на участии 32 449 обследуемых, у которых был 141 симптоматический случай COVID-19. В испытании вакцина была рандомизирована по отношению к плацебо в соотношении 2:1.

Эффективность вакцины была одинаковой для разных национальностей и возрастов. Примечательно, что у участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.

Вакцина хорошо переносилась, и независимая комиссия по мониторингу безопасности данных (DSMB) не выявила никаких проблем безопасности, связанных с вакциной. DSMB провела глубокую проверку причин тромботических событий, а также тромбоза венозного синуса головного мозга с помощью независимого невролога. В итоге риск повышенного тромбоза после получения хотя бы одной дозы вакцины не был подтвержден.

— Эти результаты подтверждают предыдущие результаты, полученные в исследованиях AZD1222 во всех взрослых популяциях, но приятно видеть аналогичные результаты по эффективности у людей старше 65 лет впервые. Этот анализ подтверждает, что вакцина AstraZeneca против COVID-19 является столь необходимой дополнительной вакциной, что дает уверенность в том, что взрослые любого возраста могут извлечь выгоду из защиты от вируса, — утверждает профессор медицины университета Рочестера Энн Фолси.

Примерно пятая часть участников пришлась на пожилых людей старше 65 лет, и примерно у 60% были сопутствующие заболевания, связанные с повышенным риском прогрессирования тяжелого COVID-19, такие как диабет, избыточный вес или сердечные заболевания.

Это исследование включало введение двух доз с четырехнедельным интервалом. Предыдущие испытания показали, что увеличенный интервал до 12 недель демонстрирует большую эффективность, что также подтверждается данными об иммуногенности. Эти данные свидетельствуют о том, что введение второй дозы с интервалом более четырех недель может еще больше повысить эффективность и увеличить количество людей, которые могут получить свою первую дозу.

— AstraZeneca продолжает взаимодействовать с правительствами, многосторонними организациями и партнерами по всему миру, чтобы обеспечить широкий и равноправный доступ к вакцине без прибыли на время пандемии, — говорится в заявлении компании.

Напомним, AstraZeneca проверила безопасность своего препарата и пришла к выводу, что вакцина не способна приводить к тромботическим осложнениям.