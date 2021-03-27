Глава Николаевской ОГА Виталий Ким расписал цели и специализацию недавно созданного государственного предприятия «Агентство местных дорог Николаевской области» — оно будет заниматься исключительно проблемами дорог.

Об этом губернатор сообщил 26 марта в ходе пресс-конференции, — передают НикВести.

Он отметил, что предприятия было сформировано, чтобы вобрать в себя функции ответсвенности за дороги и качественно контролировать выполнения ремонтных работ.

— Эта структура начинает работу. Она в стадии реструктуризации. Это предприятие создается, чтобы оперативней работать с тендерами и легче их контролировать. Это практика всех областей. Специализация — это предприятие будет заниматься только дорогами, это их ответственность, оно сосредоточится исключительно на дорогах. Это параметр, по которому оно сделано, чтобы отделить и разбить коррупцию, непрофильность и т.д. Потому что в инфраструктурном управлении работает один разбирающийся в строительстве, другой в дорогах. В дорогах соберутся те люди, которые будут работать только на дорогах, — рассказал Виталий Ким.

Также глава ОГА допустил, что вскоре на Prozorro появятся первые тендеры от предприятия.

— Я думаю мы успеем все вопросы отработать и ближайшее время реструктуризация окончится, и мы выложим все тендеры на Prozorro, — подчеркнул Виталий Ким.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что изначально выступил за предложенный Офисом Президента проект по установке к 30-летию независимости Украины гигантского флага в регионах, хотя часть представителей областей выступили против этого.