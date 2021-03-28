Глава МОЗ Максим Степанов заявил об отставании в два раза от плана вакцинации против коронавируса. Причиной он назвал «вопрос организации работы».

Об это он сообщил в интервью Радио Свобода.

Министр подчеркнул, что сроки сместились почти в два раза от первой задумки.

— Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который мы наметили, — рассказал Максим Степанов.

На вопрос, почему это отставание происходит, он ответил, что это связано с организацией процесса.

— Это вопрос именно организации работы. Что я имею в виду? Например, когда ты задаешь вопрос заранее, что вы должны открыть 23 пункта вакцинации. Что такое пункт вакцинации? Это семейные врачи, где будет происходить непосредственно вакцинация против COVID-19. В эти 23 пункта завозится вакцина. То есть мы с вами понимаем, что организовать этот процесс не сложно. Но когда из 23-х открыли четыре!, — рассказал Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, ему называли такие причины.

— Там – не успели, а там – у нас не было желающих, а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца, не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+, а мы решили, что мы будем постепенно это открывать, а у нас дала сбой система – мы не смогли отгрузить вакцину. Там куча всякого абсурда!, — отметил Максим Степанов.

Напомним, В Украине из-за нового «британского» штамма коронавируса в ближайшие 2-3 недели будет наблюдаться рост заболеваемости COVID-19, а количество новых больных может вырасти до 25 тысяч в сутки.