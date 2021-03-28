Глава МОЗ Максим Степанов заявил об отставании в два раза от плана вакцинации против коронавируса. Причиной он назвал «вопрос организации работы».
Об это он сообщил в интервью Радио Свобода.
Министр подчеркнул, что сроки сместились почти в два раза от первой задумки.
— Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который мы наметили, — рассказал Максим Степанов.
На вопрос, почему это отставание происходит, он ответил, что это связано с организацией процесса.
— Это вопрос именно организации работы. Что я имею в виду? Например, когда ты задаешь вопрос заранее, что вы должны открыть 23 пункта вакцинации. Что такое пункт вакцинации? Это семейные врачи, где будет происходить непосредственно вакцинация против COVID-19. В эти 23 пункта завозится вакцина. То есть мы с вами понимаем, что организовать этот процесс не сложно. Но когда из 23-х открыли четыре!, — рассказал Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, ему называли такие причины.
— Там – не успели, а там – у нас не было желающих, а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца, не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+, а мы решили, что мы будем постепенно это открывать, а у нас дала сбой система – мы не смогли отгрузить вакцину. Там куча всякого абсурда!, — отметил Максим Степанов.
Напомним, В Украине из-за нового «британского» штамма коронавируса в ближайшие 2-3 недели будет наблюдаться рост заболеваемости COVID-19, а количество новых больных может вырасти до 25 тысяч в сутки.
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Глава МОЗ Максим Степанов заявил об отставании в два раза от плана вакцинации против коронавируса. Причиной он назвал «вопрос организации работы».
Об это он сообщил в интервью Радио Свобода.
Министр подчеркнул, что сроки сместились почти в два раза от первой задумки.
— Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который мы наметили, — рассказал Максим Степанов.
На вопрос, почему это отставание происходит, он ответил, что это связано с организацией процесса.
— Это вопрос именно организации работы. Что я имею в виду? Например, когда ты задаешь вопрос заранее, что вы должны открыть 23 пункта вакцинации. Что такое пункт вакцинации? Это семейные врачи, где будет происходить непосредственно вакцинация против COVID-19. В эти 23 пункта завозится вакцина. То есть мы с вами понимаем, что организовать этот процесс не сложно. Но когда из 23-х открыли четыре!, — рассказал Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, ему называли такие причины.
— Там – не успели, а там – у нас не было желающих, а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца, не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+, а мы решили, что мы будем постепенно это открывать, а у нас дала сбой система – мы не смогли отгрузить вакцину. Там куча всякого абсурда!, — отметил Максим Степанов.
Напомним, В Украине из-за нового «британского» штамма коронавируса в ближайшие 2-3 недели будет наблюдаться рост заболеваемости COVID-19, а количество новых больных может вырасти до 25 тысяч в сутки.