Институт Бутантан в Сан-Паулу разработал собственную вакцину против коронавируса и ожидает разрешения Национального агентства по надзору за здоровьем для запуска клинических испытаний.

Об этом сообщает Merco Press.

Ожидается, что производство нового химического вещества начнется позже в этом году на том же предприятии, где в настоящее время производится вакцина против гриппа.

— ButanVac будет доставлен в Бразилию в 2021 году. Отличные новости, — заявил Институт Бутантан в 26 марта.

Директор института Бутантан Димас Ковас сказал, что тесты должны быть завершены к концу 2021 года, и ожидается, что до конца года будет доступно 40 миллионов доз новой вакцины.

В вакцине используется технология инактивированного вируса, которой владеет Бутантан. Ожидается, что крупномасштабное производство может начаться в мае, когда институт должен поставить вакцину против гриппа для кампании этого года.

Бутантан уже заключил соглашение с китайской лабораторией Sinovac на упаковку и будущее производство CoronaVac в Бразилии, на которое не должно повлиять разработка ButanVac. Согласно неофициальным источникам, также не должно быть строительства нового завода для полного производства китайской вакцины с января.

Губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа сказал, что основная цель - увеличить поставки вакцин по всей стране, независимо от закупок за рубежом.

— И снова наука вселяет в нас надежду в борьбе с COVID 19, — отметил губернатор штата.

Бутантан провел испытания CoronaVac Phase 3 в Бразилии. Институт уже поставил 27,8 миллиона доз вакцины для Национальной программы иммунизации (PNI) Министерства здравоохранения.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару считал, что бразильские военные могут помешать лесорубам и поджигателям уничтожить обширные участки тропических лесов Амазонки. Агенты по охране окружающей среды, правительственные чиновники и другие люди, близкие к этой сфере, рассказали Reuters, почему это не удалось.