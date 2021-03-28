Исполком пгт Воскресенское, что в Николаевской области, запретил продавать и размещать на кладбище искусственные цветы из пластика.

Соответствующее решение размещено на сайте Воскресенского сельсовета.

Согласно документу, на территории Воскресенского теперь запрещено продавать искусственные пластиковые цветы и другие ритуальные товары из этого материала. Кроме того, не разрешается размещать их на кладбищах и в пределах других мест для захоронений.

Членам исполкома также поручили провести с местными жителями разъяснительные работы, в ходе которых рассказать о вреде пластика для окружающей среды.

Напомним, жителей микрорайона Матвеевка Центрального района Николаева обеспокоило, как повлияет расширение кладбища на качество воды в их колодцах.