Исполком пгт Воскресенское, что в Николаевской области, запретил продавать и размещать на кладбище искусственные цветы из пластика.
Соответствующее решение размещено на сайте Воскресенского сельсовета.
Согласно документу, на территории Воскресенского теперь запрещено продавать искусственные пластиковые цветы и другие ритуальные товары из этого материала. Кроме того, не разрешается размещать их на кладбищах и в пределах других мест для захоронений.
Членам исполкома также поручили провести с местными жителями разъяснительные работы, в ходе которых рассказать о вреде пластика для окружающей среды.
Напомним, жителей микрорайона Матвеевка Центрального района Николаева обеспокоило, как повлияет расширение кладбища на качество воды в их колодцах.
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Исполком пгт Воскресенское, что в Николаевской области, запретил продавать и размещать на кладбище искусственные цветы из пластика.
Соответствующее решение размещено на сайте Воскресенского сельсовета.
Согласно документу, на территории Воскресенского теперь запрещено продавать искусственные пластиковые цветы и другие ритуальные товары из этого материала. Кроме того, не разрешается размещать их на кладбищах и в пределах других мест для захоронений.
Членам исполкома также поручили провести с местными жителями разъяснительные работы, в ходе которых рассказать о вреде пластика для окружающей среды.
Напомним, жителей микрорайона Матвеевка Центрального района Николаева обеспокоило, как повлияет расширение кладбища на качество воды в их колодцах.