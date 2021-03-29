Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Правоохранители совершили досудебное расследование по «мэру» оккупированного города и направили в суд обвинительный акт. Так, Захаревичу инкриминируют части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в ОГП сообщали, что объявили Захаревичу подозрение также по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

По данным следствия, так называемый «глава администрации города Дебальцево» совместно с участниками других псевдоорганов «ДНР» издавал приказы о перерегистрации украинских предприятий, оставшихся на временно оккупированной территории Донецкой области, и взыскания «налогов» в пользу оккупантов.

— Обвиняемый сейчас продолжает работать на оккупационную власть и пропагандирует идеи самостоятельности псевдореспублики и отделения Донецкой от Украины, — отмечают в ОГП.

Напомним, суд заочно приговорил к 15 годам заключения гражданина Чешской Республики за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов так называемой Донецкой народной республики.