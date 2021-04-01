Сегодня, 1 апреля, не стало Ильи Резникова, депутата Николаевского областного совета прошлого созыва, избранного от партии «Оппозиционный блок».
Об этом НикВестям сообщили его коллеги по партии.
Известно, что Илья Резников в течение нескольких недель боролся с коронавирусной болезнью, был госпитализирован в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний. Однако в последний момент организм не справился, у Ильи Резникова отказали легкие.
Редакция НикВестей приносит соболезнования родным и близким Ильи Резникова.
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Сегодня, 1 апреля, не стало Ильи Резникова, депутата Николаевского областного совета прошлого созыва, избранного от партии «Оппозиционный блок».
Об этом НикВестям сообщили его коллеги по партии.
Известно, что Илья Резников в течение нескольких недель боролся с коронавирусной болезнью, был госпитализирован в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний. Однако в последний момент организм не справился, у Ильи Резникова отказали легкие.
Редакция НикВестей приносит соболезнования родным и близким Ильи Резникова.