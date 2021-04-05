От осложнений, вызванных коронавирусным заболеванием COVID-19, умер известный николаевский библиотекарь и актер Андрей Алиев.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила Юлия Супруненко.

— Он запомнился нам в «Безумном дне в небольшом театре». Во многих миниатюрах он играл главные роли. Яркий и незабываемый. Потом, когда в прошлом году я выставила памятный пост к годовщине начала Майдана-пост о безвременно ушедшем Друге, он написал мне. Как выяснилось- они с Петром планировали создать свой шоу-дуэт. Увы... Создадут на Небесах... И сыграют лучшие роли... Светлая память новопреставленному Андрею... Ковид очередной раз пожал свою страшную жатву… В феврале, в траурные дни памяти Небесной сотни, Андрей звал меня на презентацию Книги памяти. К сожалению, у меня не вышло пойти. Я думала-зайду потом... Увы…», - написала Юлия Супруненко.

А пользователь Анна Мороз отметила, что Андрей Алиев был одним из лучших игроков «Что? Где? Когда?».

— Андрей Расимович это была такая светлая голова! Один из лучших игроков николаевского клуба «Что? Где? Когда?» Сколько он всего знал, сколько читал! И такой общительный, открытый человек. Проклятый коронавирус!, - написала Анна Мороз в Facebook.

Андрей Алиев был одним из лучших игроков «Что? Где? Когда?», играл в КВН, в театральных постановках. Также он проводил встречи с многими николаевскими писателями, культурными деятелями, проводил литературные вечера для молодежи.

Андрей Алиев вел авторский подкаст на радио «НикВести», где рассказывал интересные истории о жизни известных писателей. Андрею было 34 года.