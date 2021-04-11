Индийская столица Дели столкнулся с четвертой волной коронавируса. За минувшие сутки в городе и его окрестностях, где проживает более 30 млн человек, зафиксированы рекордные 10 тысяч случаев заражения.

Об этом заявил главный министр Дели Арвинд Кеджривал, передает издание Amarujala.

По его словам, в случае нехватки в городе больничных коек в Дели будет введен карантин. Сейчас в городе действует запрет только на массовые мероприятия. Он призвал жителей по возможности оставаться дома и соблюдать необходимые санитарные меры.

В Индии вакцинироваться от коронавируса пока могут только люди старше 45 лет. При этом большинство новых заразившихся — люди младше 45 лет.

Арвинд Кеджривал призвал власти Индии снять возрастные ограничения для вакцинации населения.

Напомним, в конце марта Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.