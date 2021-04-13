Хозяйственный суд Николаевской области взыскал с фермерского хозяйства в Первомайском районе 360 тысяч гривен убытков за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

Отмечается, что фермерское хозяйство без разрешительных документов вело деятельность, которая предусматривала образование выбросов в атмосферу. Это является нарушением требований статей 10 и 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха».

Нарушения обнаружила Государственная экологическая инспекция в Николаевской области, предприятию насчитали убытки. Но экологическая инспекция самостоятельно не приняла меры к взысканию убытков в судебном порядке, поэтому иск в суд подала прокуратура.

Напомним, Хозяйственный суд Николаевской области взыскал 197 тысяч гривен с фермерского хозяйства из Березнеговатского района за самовольное использование 6 гектаров лесохозяйственных территорий под засеивание.