По состоянию на утро 13 апреля на Николаевщине зафиксировано 355 новых случаев COVID-19. Из этого числа 310 человек заболело в Николаева.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
За минувшие сутки в области от коронавируса выздоровели 686 человек, летальных исходов — 28 человек.
Методом ПЦР за сутки обследовано — 638 человека, методом ИФА — 302.
По данным облгосадминистрации, загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в ковидных больницах области составляет 73,33% (допустимо — не более 65%).
Статистика по районам Николаевской области:
— Первомайск — 2175 (+9)
— Южноукраинск — 1737 (+2)
— Вознесенск — 1449 (+3)
— Очаков — 1122;
— Арбузинский район — 682 (+2)
— Баштанский район — 827;
— Березанский район — 717 (+2)
— Братский район — 471;
— Березнеговатский район — 328;
— Веселиновский район — 600 (+6)
— Витовский район — 2248 (+4)
—Вознесенский район — 552;
— Врадиевский район — 504 (+1);
— Еланецкий район — 293;
— Вознесенский район — 768;
— Казанковский район — 548;
— Кривоозерский район — 377;
— Николаевский район — 868 (+1)
— Новобугский район — 615;
— Новоодесский район — 1212 (+2)
— Очаковский район — 539 (+1)
— Первомайский район — 650 (+1)
— Снигиревский район — 557 (+11)
По состоянию на утро 13 апреля на Николаевщине зафиксировано 355 новых случаев COVID-19. Из этого числа 310 человек заболело в Николаева.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
За минувшие сутки в области от коронавируса выздоровели 686 человек, летальных исходов — 28 человек.
Методом ПЦР за сутки обследовано — 638 человека, методом ИФА — 302.
По данным облгосадминистрации, загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в ковидных больницах области составляет 73,33% (допустимо — не более 65%).
Статистика по районам Николаевской области:
— Первомайск — 2175 (+9)
— Южноукраинск — 1737 (+2)
— Вознесенск — 1449 (+3)
— Очаков — 1122;
— Арбузинский район — 682 (+2)
— Баштанский район — 827;
— Березанский район — 717 (+2)
— Братский район — 471;
— Березнеговатский район — 328;
— Веселиновский район — 600 (+6)
— Витовский район — 2248 (+4)
—Вознесенский район — 552;
— Врадиевский район — 504 (+1);
— Еланецкий район — 293;
— Вознесенский район — 768;
— Казанковский район — 548;
— Кривоозерский район — 377;
— Николаевский район — 868 (+1)
— Новобугский район — 615;
— Новоодесский район — 1212 (+2)
— Очаковский район — 539 (+1)
— Первомайский район — 650 (+1)
— Снигиревский район — 557 (+11)