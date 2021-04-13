По состоянию на утро 13 апреля на Николаевщине зафиксировано 355 новых случаев COVID-19. Из этого числа 310 человек заболело в Николаева.

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

За минувшие сутки в области от коронавируса выздоровели 686 человек, летальных исходов — 28 человек.

Методом ПЦР за сутки обследовано — 638 человека, методом ИФА — 302.

По данным облгосадминистрации, загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в ковидных больницах области составляет 73,33% (допустимо — не более 65%).

Статистика по районам Николаевской области:

— Николаев — 36967 (+310)

— Первомайск — 2175 (+9)

— Южноукраинск — 1737 (+2)

— Вознесенск — 1449 (+3)

— Очаков — 1122;

— Арбузинский район — 682 (+2)

— Баштанский район — 827;

— Березанский район — 717 (+2)

— Братский район — 471;

— Березнеговатский район — 328;

— Веселиновский район — 600 (+6)

— Витовский район — 2248 (+4)

—Вознесенский район — 552;

— Врадиевский район — 504 (+1);

— Еланецкий район — 293;

— Вознесенский район — 768;

— Казанковский район — 548;

— Кривоозерский район — 377;

— Николаевский район — 868 (+1)

— Новобугский район — 615;

— Новоодесский район — 1212 (+2)

— Очаковский район — 539 (+1)

— Первомайский район — 650 (+1)

— Снигиревский район — 557 (+11)