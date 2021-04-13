Приложение, для которого требуется профиль Facebook, разработано NPE Team, внутренней командой Facebook, которая работает над экспериментальными приложениями. Новое приложение получит название Sparked и в нем можно будет проводить свидания в формате видеозвонка.

Об этом сообщает The Verge.

Приложение описывается как «видеозвонки с добрыми приятелями». Неизвестно, сколько звонков человек сможет сделать за одну сессию, но в приложении указано, что если «вы оба отлично проведете время», то с человеком можно будет пообщаться повторно до 10 минут. После этого Sparked предлагает им обмениваться контактной информацией и оставаться на связи через Instagram, iMessage и электронную почту. В среднем видеозвонок будет длиться четыре минуты, после чего приложение циклично переключит пользователя на другого собеседника.

При регистрации пользователи должны указать личную информацию, которая делает их «добрыми приятелями». Приложение сообщает, что эти ответы будут «проверены человеком в Sparked», прежде чем люди смогут пойти на ускоренные встречи-свидания. Пользователи также должны выбрать, хотят ли они встречаться с мужчинами, женщинами или небинарными людьми.

Напомним, номер телефона основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга оказался в сети в результате масштабной утечки данных.ним,