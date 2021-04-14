Современное пространство для молодежи планируется создать на Херсонском шоссе, где также будет зона отдыха и спортивная площадка. Авторы проекта – местные активисты.

Подрядчик, выигравший конкурс, приступает к реализации идеи, говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Местные активисты решили сделать свой микрорайон самым спортивным в городе. За последние года они уже создали на херсонском шоссе несколько современных площадок для занятий спортом и развлечений.

Евгений Корольков местный активист и житель этого района рассказывает, что первоначально задумывалось сделать проект не шаблонным.

— Это оригинальный проект. Мы с архитекторами последние два месяца приходили на площадку, смотрели, высчитывали, очень много информации посмотрели в интернете. И вот так у нас идея создать площадку для подростков с полосой препятствий, с уникальным футбольным и баскетбольным полем, - говорит Евгений Корольков.

На воплощение идеи у авторов ушел один год. Кроме полосы препятствий и скалодрома, тут также будет универсальное поле для групповых видов спорта и гимнастический комплекс. Также площадки будут доступны и для детей с инклюзией.

— У нас есть группа “Микрорайон Херсонское шоссе”, где я показал местным жителям и соседям эскизы. Всем все понравилось, никто не был против. Наверняка негатива не будет, хотя нет, будет. Этот проект нужен этому микрорайону. Мы хотим показать всему городу, что к общественному пространству, особенно когда это касается детей, нужно подходить уникальным способом, - отметил Евгений Корольков.

Вице-мэр и директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев сказал, что подрядчик уже на днях приступит к реализации задумки. Для начала подрядчик демонтирует старые конструкции, а балансодержатель разместить их где они более необходимы.

— Заявление в Государственную архитектурную комиссию мы уже отправили. Ждем ответа в ближайшее время и тогда подрядчик установит тут ограждение, сделают паспорт проекта, где будет эскизы того, чтобы люди видели, что тут будет построено, - сказал Сергей Коренев.

Сергей Коренев также рассказал, что подобный подход Департамент ЖКХ воплотит еще с двумя постройками в Заводском районе. По его словам, там также есть активные жители, заинтересованные в создании подобных проектов.

По словам подрядчика Вячеслава Зелинского, построить современное пространство для подростков планируется уже к лету этого года.

Недавно, в Николаеве неизвестные расписали граффити одну из конструкций скейт-парка, автором. Как известно, современный скейт-парк в Ингульском районе города открыли 12 сентября 2020 года ко дню рождения Николаева. Спортивный объект был построен в рамках программы общественного бюджета, а его авторы — Денис Сисин и Евгений Корольков.