Начальница управления здравоохранения рассказала, как главные врачи некоторых больниц Николаева тратили деньги, полученные от Национальной службы здоровья на ненужное или устаревшее оборудование.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам гласности, законности и депутатской этики в среду, 21 апреля, передает коррсепондент НикВести.

Депутат Станислав Мартиросов возмутился, что в конце прошлого — начале этого года начальником управления здравоохранения были изданы приказы, которыми всеми медучреждения Николаева обязаны согласовывать все закупки с управлением.

— По-моему мнению, этот приказ и приложения к нему противоречат букве закона, в частности Закону Украины «О здравоохранении», Закону Украины «О публичных закупках», которые не позволяют и прямо запрещают вмешательство в процесс закупок, — сказал Станислав Мартиросов.

По его мнению, управление здравоохранения нарушило принцип автономии медицинских учреждений, а приказы создают коррупционные риски и должны быть отменены.

Начальница управления Ирина Шамрай ответила, что такие приказы были выданы в связи с нецелевым использованием денег главными врачами больниц.

— Мы осуществляем контрольно-наблюдательные функции за учреждениями здравоохранения. Когда у нас прошла реформа, к сожалению, много руководителей (учреждений, — прим.) воспринимают средства Национальной службы здоровья как собственные поступления в свои учреждения. И есть очень много вопросов по освоению этих средств, — отметила Ирина Шамрай.

На протяжении 2020 года было выдано 435 приказов, из которых 54 касаются контрольно-наблюдательной работы. По словам Ирины Шамрай, управление проверяет не только закупки, но и качество предоставления услуг и помощи пациентам.

— У нас очень много возникло вопросов по поводу того, что медицинские учреждения, к сожалению, многие средства, которые поступают на их счета, тратят на оборудование, которое несовременное, не отвечает требованиям. Поэтому управлением здравоохранения была принята такая концепция, — добавила она.

Начальница управления привела несколько примеров, когда больницы покупали устаревшее или ненужное оборудование вместо того, в котором имели потребность. Также они по своему смотрению распоряжались средствами горбюджета, выделенными на конкретные цели.

— Было нецелевое использование бюджетных денег, приобреталось оборудование не необходимое, а то, которое хотели руководители учреждений. Когда покупалось устаревшее оборудование. Например, в одно учреждение было закуплено два пленочных передвижных рентген-аппарата, в то время, когда учреждение имело средства на цифровой аппарат. Это ускоряет обследование, потому что когда делает снимок цифровой аппарат, это занимает минуты, а когда пленочный — это занимает некоторое время для того, чтобы установить диагноз. Кроме того, было предупреждено заключение договора на проведение цитологических исследований, исполнитель которого находился в городе Ирпень, отдаленность которого от Николаева составляет 494 километра. Была предупреждена закупка транспортных кувезов в то время, когда учреждение нуждалось в передвижном аппарате УЗИ, и средства были возвращены в бюджет. Была предупреждено и выяснено, что когда деньги из городского бюджета выделяются на покупку подгузников, учреждение покупает средства индивидуальной защиты. По каждому учреждению я могу привести очень много таких примеров, — рассказала Ирина Шамрай.

Ранее Управление здравоохранения Николаевского городского совета подтвердило, что Родильнои доме № 1 незаконно брали деньги с рожениц и провели служебное расследование по поводу коррупции.