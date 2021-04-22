Турция вскоре начнет использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Европейская правда.
После заседания Научного комитета министр заявил, что в Турции хотят увеличить количество используемых вакцин.
— Мы используем два типа вакцин (Sinovac и Pfizer/BioNtec), но мы работаем над увеличением их количества, — сказал Фахреттин Коджа.
Он также сообщил, что Турция начнет испытания фазы 3 местной вакцины, которая сейчас разрабатывается. По словам министра, уровень заражения коронавируса упал в масштабах страны.
За последние сутки в Турции подтвердили 61 967 случаев коронавируса и 362 человека умерли. Общее количество подтвержденных случаев в Турции достигло 4 446 591.
Напомним, власти Турции приняли решение продлить срок действия требования о предъявлении негативного ПЦР-теста на коронавирус для въезда граждан Украины и других стран. Требование будет действовать по меньшей мере до 31 мая этого года.
Турция вскоре начнет использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Европейская правда.
После заседания Научного комитета министр заявил, что в Турции хотят увеличить количество используемых вакцин.
— Мы используем два типа вакцин (Sinovac и Pfizer/BioNtec), но мы работаем над увеличением их количества, — сказал Фахреттин Коджа.
Он также сообщил, что Турция начнет испытания фазы 3 местной вакцины, которая сейчас разрабатывается. По словам министра, уровень заражения коронавируса упал в масштабах страны.
За последние сутки в Турции подтвердили 61 967 случаев коронавируса и 362 человека умерли. Общее количество подтвержденных случаев в Турции достигло 4 446 591.
Напомним, власти Турции приняли решение продлить срок действия требования о предъявлении негативного ПЦР-теста на коронавирус для въезда граждан Украины и других стран. Требование будет действовать по меньшей мере до 31 мая этого года.