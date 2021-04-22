Турция вскоре начнет использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Европейская правда.

После заседания Научного комитета министр заявил, что в Турции хотят увеличить количество используемых вакцин.

— Мы используем два типа вакцин (Sinovac и Pfizer/BioNtec), но мы работаем над увеличением их количества, — сказал Фахреттин Коджа.

Он также сообщил, что Турция начнет испытания фазы 3 местной вакцины, которая сейчас разрабатывается. По словам министра, уровень заражения коронавируса упал в масштабах страны.

За последние сутки в Турции подтвердили 61 967 случаев коронавируса и 362 человека умерли. Общее количество подтвержденных случаев в Турции достигло 4 446 591.

Напомним, власти Турции приняли решение продлить срок действия требования о предъявлении негативного ПЦР-теста на коронавирус для въезда граждан Украины и других стран. Требование будет действовать по меньшей мере до 31 мая этого года.