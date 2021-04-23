По делу бывшего первого заместителя председателя Николаевской областной государственной администрации Николая Романчука состоялись дебаты в суде.

Об этом пишет пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Напомним, согласно обвинительному акту, Николай Романчук через непосредственного исполнителя предложил руководителю ООО «Э.» оказать влияние на решение руководства и депутатов Николаевского облсовета о согласовании разрешений на разработку промышленного месторождения известняка.

В дальнейшем Николай Романчук получил за это неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч долларов США и 80 тысяч долларов США.

Сейчас суд завершил выяснения обстоятельств дела и перешел к судебным прениям.

Прокуроры отметили, что вина обвиняемого полностью доказана. Они выложили фактические обстоятельства дела, объявили материалы в части переговоров руководителя ООО «Э.», Николай Романчука и лиц, которые, по мнению стороны обвинения, были его сообщниками. Прокурор просил признать Николая Романчука виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (25500 гривен). Обвиняемый свою вину не признал.

Его защитники отмечали, что досудебное расследование проводилось неуполномоченным органом. Согласно исследованиям доказательств, в том числе материалов НСРД, любые действия, связанные с получением средств и переговорами по их предоставлению осуществлялись не их клиентом, а другим лицом — гражданином Л., обвинительный акт в отношении которого сейчас находится в суде. Кроме того, стороной обвинения не доказано, что Николай Романчук вообще знаком с ним.

Также защитники отмечали, что материалы НСРД являются недопустимыми доказательствами, поскольку после их рассекречивания они не были открыты стороне защиты в сроки, предусмотренные законодательством.

Для подготовки Николая Романчука к провозглашению последнего слова в заседании объявлен перерыв до 10:00, 11 мая 2021 года.

Напомним, 3 июня 2016 года, около 18:00 у здания Николаевской ОГА сотрудники спецподразделения «Альфа» и оперативные сотрудники СБУ задержали помощников первого заместителя председателя Николаевской ОГА Николая Романчука с большой суммой иностранной валюты. Из автомобиля задержанных была изъята спортивная сумка с 80 тысячами долларов.

Также был задержан первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Николай Романчук по подозрению в получении взятки в 92 тысячи долларов.

В ходе обысков под домом заместителя председателя Николаевской облагосадминистрации Николая Романчука сотрудниками Службы безопасности Украины были обнаружены туннели, где находились сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом и столовое серебро.

8 июня 2016 экс-заместителю главы Николаевской облгосадминистрации избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 5 миллионов 512 тысяч гривен.