Жительница Корабельного района в Николаеве Елена Ефимова сняла на видео вырубку сосен на территории леса в Галициново. Жительница выразила сомнение в законности спила деревьев работниками частного предприятия «Терминал-Укрпищесбытсырье».

По ее словам вырубили около 300 деревьев, передает Суспільне.

Елена Ефимова рассказывает, что лес довольно молодой, ему не больше 10 лет. А его садили работники Николаевского глиноземного завода и жители Галициново, чтобы сохранить природу.

— Два года назад, когда уже пилили деревья, жители нашего садового объединения возмущались. Тогда спил деревьев прекратили. В этом году снова вырубают. Я сняла видео и залила его в социальные сети. Мне просто жаль молодой лес, - говорит Елена Ефимова.

Женщина арендует дачу в садовом объединение «Ожарское» и уверена, что деревья вырубило частное предприятие «Терминал-Укрпищесбытсырье».

Предприятие «Терминал-Укрпищесбытсырье» занимает 25 гектаров территории Галициновского сельского совета. Предприятие взяло землю в аренду на 49 лет.

В 2014 году был разработан план застройки, который предусматривал прокладку железных путей и автомобильной стоянки. Но работы начали реализовывать лишь в 2020 году. По словам юриста предприятия Андрея Гузенко, за это время провели все юридические процедуры и изменили предназначение земельных участков. Также оценили влияние на окружающую среду, провели общественные слушания и заплатили за природные убытки. Средства получили государственное предприятие «Николаевское лесное хозяйство» и Галициновский сельский совет.

— Проект разрабатывался на протяжении двух лет. Процедура предусматривает пройти через все необходимые министерства. Мы заплатили за природные убытки 1 миллион 39 тысяч гривен и за потери – 936 тысяч гривен, - сказал Андрея Гузенко.

На предприятии отмечают, что больше необходимого количества деревья спиливать не будут, а общественный резонанс связывают с политикой. Директором предприятия является Владимир Фалько – отец секретаря Николаевского городского совета Дмитрия Фалько.

Стоит отметить, что в Галициновском сельском совете в курсе ситуации и препятствовать ей не будут.

Напомним, в 2016 году состоялось торжественное открытие седьмой очереди расширения терминала «Укрпищесбытсырье» на территории села Галициново Витовского района Николаевской области.