В Украине за прошедшие сутки, 26 апреля, зарегистрировали 7915 случаев COVID-19. Более 400 человек умерло от последствий ковида и более 17 тысяч выздоровели.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 336 детей и 202 медработников. За последние сутки госпитализированы 1650 человек, летальных случаев — 432, выздоровели 17 391 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Проведено тестирований за сутки — 72 239 (в том числе методом ПЦР — 35 761, методом ИФА — 15 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 21 345).

За все время пандемии в Украине заболели 1 861 105 человек; выздоровели 2 миллиона 38 тысяч 248 человек; летальных случаев — 42 950; проведено ПЦР-тестов — почти 10 миллионов.

Напомним, в Португалии впервые с августа не было зафиксировано умерших от коронавируса.