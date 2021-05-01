Всемирная организация здравоохранения включила COVID-вакцину Moderna в список рекомендованных для использования при экстренных ситуациях. Это поможет распределить вакцину по системе СOVAX.

Об этом сообщает AFP.

Это пятая одобренная ВОЗ вакцина.

Эксперты рекомендуют использовать вакцину для пациентов старше 18 лет.

— Цель этого решения заключается в том, чтобы как можно быстрее сделать доступными лекарства, вакцины и диагностику для решения чрезвычайной ситуации, — цитирует заявление ВОЗ Reuters.

Помощник генерального директора ВОЗ Мариангела Симао заявила в пятницу, что важно иметь больше вакцин против ковиду в связи с проблемами их поставки, в том числе из Индии - из-за вспышки коронавируса.

Это позволит распределить вакцину по системе COVAX.

Напомним, вчера, 30 апреля, в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac.