В Николаеве возле главного входа в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы заковали цепью деревья, чтобы обезопасить их от кражи.

Соответствующее фото опубликовал СВIДОК.info.

Эти деревья в конце октября 2019 года были приобретены на средства университета.

— В ЧНУ им. Петра Могилы разрешили вопрос кражи молодых саженцев у главного корпуса университета раз и навсегда. Деревья просто посадили на цепь. Так, все саженцы, украшавшие территорию, «аккуратно» пристегнуты массивной цепью с замком, - пишет СМИ.

4 ноября 2019 года возле главного входа в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы неизвестный украл молодые деревья.

Аналогичная ситуация произошла в ноябре 2019. Тогда возле ЧНУ имени Петра Могилы после проведения ремонтных работ по укладке тротуарной плитки и высадке молодых деревьев, ночью неизвестный украл саженцы. При этом, через несколько дней, деревья вернули.

Напомним, что в мае 2019 года в центре Николаева мужчина с женщиной, во время ночной прогулки, выкопали из клумбы цветы, сели в такси и увезли их с собой.