В Николаеве на Соборной площади зацвели молодые деревья в кадках.

Фотографии опубликовали на странице Департамента ЖКХ Николаевского городского совета в Facebook.

В публикации указали, что сакуры в кадках распустили свои бутоны впервые.

— Мы просим осторожно любоваться красотой и не забирать на память цветущие ветви. Пусть радуют нас как можно дольше, — попросили в департаменте.

Напомним, ранее японские сакуры расцвели в Николаевском зоопарке. Также на территории Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» расцвели петушки.