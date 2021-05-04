Европейский Союз введет паспорта вакцинации от коронавируса для туристов со второй половины июня.

Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги, передает Украинская правда.

— Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Тем временем итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск, который вступит в силу со второй половины мая. Мир хочет поехать в Италию, и Италия готова приветствовать мир снова. Я не сомневаюсь, что туризм в нашей стране снова станет сильнее, чем раньше, — сказал Марио Драги.

Отмечается, что пропуск смогут получить и граждане третьих стран.

По словам премьера, благодаря итальянскому перевалу, туристы смогут перемещаться из одной страны в другую без карантина, если они смогут доказать, что они излечились от COVID-19, вакцинированы или у них есть отрицательные результаты теста на коронавирус.

Чтобы возобновить туристическую деятельность в Италии «правительство намерено предложить помощь туристической отрасли».

В конце апреля сообщалось, что британский цифровой паспорт вакцинации основан на существующем приложении NHS, контролирующего больных.