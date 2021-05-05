На территории села Мешково-Погорелово под Николаевом местные жители на месте ликвидированной стихийной свалки сделали парк.

Об этом сообщил глава Мешково-Погореловской ОТГ Андрей Ботанин в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что на месте, где раньше была свалка, высадили больше 200 деревьев.

— Действительно, прекрасный день сегодня! Эмоции зашкаливают. Видеть глаза людей, наполненные радостью - это большой кайф. Делаем фундаментальные вещи - ликвидированную мусорную свалки превратили в парк. Мечта сбылась - было высажено больше 200 деревьев. Искренне благодарен всем, что организовал этот день. Поклон всем, кто пришел и помог. Быть добру! Надеемся, что это начало большого пути развития, - написал Андрей Ботанин.

Ранее сообщалось, что руководство Мешково-Погореловской объединенной территориальной громады в Николаевской области внедряет систему безопасности для обеспечения правопорядка путем установки камер наружного видеонаблюдения и сотрудничества с Главным управлением Нацполиции в Николаевской области.