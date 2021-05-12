Исполнительный комитет Николаевского горсовета согласовал размещение 11 летних площадок возле баров, ресторанов и кафе в Николаеве.

Такое решение было принято на заседании в среду, 12 мая, передает корреспондент НикВести.

Речь идет о «летниках» по следующим адресам:

ФЛП Мураховский Виталий Сергеевич, размещение группы передвижных временных сооружений в количестве 5 шт. (каждое площадью 8,8 кв. м) площадью 44 кв. м (летняя площадка) у нежилых помещений закусочной по адресу: ул. Адмирала Макарова, 60-Г/2 ООО «СИНЕМА ПАРК», размещение группы передвижных временных сооружений в количестве 3 шт. (каждое площадью 10 кв. м) площадью 30 кв. м (летняя площадка) у нежилых помещений кинотеатра «Родина» по улице Московская, 9/1 ФЛП Бубнов Игорь Владимирович, размещение группы передвижных временных сооружений в количестве в количестве 3 шт. (каждое площадью 8 кв. м) площадью 24 кв. м (летняя площадка) у нежилых помещений по улице Адмиральская, 27/1. ООО «Престиж-Трио», размещение группы передвижных временных сооружений в количестве 3 шт. (каждое площадью 10 кв. м) площадью 30 кв.м (летняя площадка) у нежилых помещений пивного бара по ул. Потемкинская, 71. ФЛП Семенова Оксана Ивановна, размещение группы передвижных временных сооружений в количестве 5 шт. (по 10 кв.м) площадью 50 кв.м (летняя площадка) у нежилых помещений кафе-пиццерии по улице Спасская, 42. ООО «Акаци-Я», размещение группы передвижных временных сооружений в количестве 5 шт. (Каждая площадью 10 кв.м) (летняя площадка) площадью 50 кв.м у ресторана «Пинта», по проспекту Богоявленскому, 8 ФЛП Бенеденко Артур Вадимович, размещение группы передвижных временных сооружений в количестве 5 шт. (4 сооружения площадью 10 кв. м и 1 площадью 8 кв.м) (летняя площадка) площадью 48 кв.м по улице Садовой — угол улицы Чкалова, у нежилого здания по улице Чкалова, 62-б. ООО «Все Хорошо», размещение группы передвижных временных сооружений в количестве 4 шт. (по 8,25 кв.м) площадью 33 кв.м (летняя площадка) у ресторана «UZVAR» по адресу: улица Спасская, 50/3. ФЛП Шпилев Виктор Германович, размещение группы передвижных временных сооружений в количестве 5 шт. (по 9,8 кв. м) у нежилых помещений кафе по улице Большая Морская, 74Б. ФЛП Проданюк Елена Федоровна, размещение группы передвижных временных сооружений в количестве 5 шт. (по 10 кв.м) площадью 50 кв.м (летняя площадка) у кафе по улице Московская, 40. ООО «Мегаполис-Медиа», размещения группы передвижных временных сооружений в количестве 3 шт. (по 9 кв.м) площадью 27 кв.м (летняя площадка) у нежилых помещений кафе по улице Артиллерийская, 20/1.

Ранее сообщалось, что в Николаеве руководство кафе «Прохлада» под конец действия разрешительных документов на установку летней площадки, решило застеклить и утеплить его. В мэрии обещают не продлевать договор аренды земли и демонтировать летник, в случае выявления каких-либо нарушений.