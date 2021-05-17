Речь идет о так называемой «Ривьере» — трассе, которая должна объединить все морские курорты области.

Об этом в комментарии MyCity рассказал заместитель председателя ОГА по вопросам туризма Николай Маринов.

По его словам, конечная идея — сделать велодорожку от микрорайона Варваровка до Коблево. Тем не менее, до конца 2021 года полностью отремонтировать дорогу не удастся из-за нынешнего состояния трассы.

— «Ривьеру» сделать одномоментно нельзя, потому что она очень большая, около сотни километров. И есть проблемные участки, например, переход лимана, который между Рыбаковкой и Черноморкой. Но она частично делается. В этом году сделают отрезок от Очакова в село Парутино и дальше в Николаев, — рассказал чиновник.

В облгосадминистрации планируют, что «Ривьера» соединит Николаев, Очаков, Черноморку, Рыбаковку, Луговое, Морское, Коблево, а также Тилигульский ландшафтный парк, винные заводы «Коблево», «Радсад» и устричную ферму «Скифия».

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал о планах до конца года реализовать первый велопроект – сделать разметку в центральной части города.