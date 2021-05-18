Эксперт по защите прав потребителей Максим Несмиянов не смог отобрать образцы молочных продуктов, которыми кормят детей в детских садах и школах Николаева.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

— Приехал, чтобы собрать в ваших садиках и школах образцы масла, сгущенки и творога. К сожалению, мне обещали помочь и не помогли. Я сейчас вынужден город покинуть, — сказал Максим Несмиянов.

Он записал видеобращение, где рассказал, что намерен взять образцы творога, масла и сгущенного молока из рациона детских садов и школ, чтобы в дальнейшем отправить на экспертизу в Киев.

— Это все будет отправлено в Киев на экспертизу. И в случае, как было ранее, когда было выявлены в основе растительные жиры, то все это будет передано на контролирующий орган города Киева, поскольку на Николаев надеяться не приходится. Вы все понимаете, в чем проблема, — рассказал Максим Несмиянов.

Эксперт обратился к подписчикам и попросил помочь отобрать образцы упомянутых молочных продуктов.

— Если у кого-то есть доступ — помогите. Мы не можем пока найти доступ, как эти образцы взять и отправить их в Киев, — обратился Максим Несмиянов.

Напомним, обыски на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств начались 20 февраля 2019 года. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.