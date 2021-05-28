×
ПОИСК ПО САЙТУ
Главная
Комиксы
Фото
Блоги
Архив
Главная
Комиксы
Фото
Блоги
Архив
Your browser does not support the audio tag.
Alloise - Merry-Go-Round
ясно
Скорость ветра:
2 м/с
Восход солнца:
05:03
Заход солнца:
20:34
Температура завтра:
C°
Николаев
+23 C°
облачно с прояснениями
Скорость ветра:
0.8 м/с
Восход солнца:
04:55
Заход солнца:
20:55
Температура завтра:
C°
Киев
+18 C°
Жители Воскресенской ОТГ вышли на протест против работы асфальтных заводов
08:25, 28 Мая, 2021
Жители Воскресенской ОТГ вышли на протест против работы асфальтных заводов
08:25, 28 Мая, 2021
Важные новости на НикВести
Проблема
Под Николаевом жители села вышли перекрывать трассу из-за выбросов завода — ждут губернатора
Сегодня 08:26
«Доброе» утро!
В центре Николаева возле детского садика образовалась свалка бытового мусора
Сегодня 07:26
«Против»
Земельная комиссия горсовета Николаева отказала «Экотрансу» в аренде 20,7 тысяч м²
Вчера 17:00
Ответил
«Проведем расследование, но продукты у нас надлежащего качества», — директор КОПа прокомментировал проросшую картошку и гнилые овощи
Вчера 15:01
реакция
«Безалаберность заведующего производством», — у Сенкевича прокомментировали испорченные овощи, обнаруженные в школе
Юлия Ткач
Вчера 14:38
НИКВЕСТИ
HD
Заседание земельной комиссии Николаевского городского совета
Трансляция
Пресс-конференция руководителя Департамента энергетики Николаева Дениса Денисенко
Трансляция пресс-конференции
Презентации заместителей главы ОГА Юрия Гранатурова и Романа Пашнева
Трансляция презентаций заместителей главы ОГА
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам молодёжи и спорта
Трансляция
Заседание комиссии по вопросам ЖКХ
Трансляция
Комиссия по законности
Трансляция
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Трансляция депутатской комиссии
Круглый стол «Местная демократия при регулировании водной отраcли»
Круглый стол о роли местной демократии при регулировании водной отраcл
Брифинг мэра и губернатора
Смягчение карантина
Заседание комиссии облсовета в яхт-клубе
Трансляция
Реклама
БЛОГИ
Хто гонить фуфло?
Станислав Мартиросов
Статьи
Лукашенко и безопасность Украины
Иллюзии, что Лукашенко обеспечивает безопасность границ Украины должны у всех ис
Александр Демченко, LB.ua
Элита-центр | Космические дворцы. Зачем Зеленскому аудит Конча-Заспы и Пуща-Водицы и кому паковать вещи
Для выселения випов с государственных дач в Офисе президента готовы использовать
Валерия Кондратова, Liga.net
Привьюсь за еду. Как ускорить вакцинацию от COVID-19 — деньгами и «жареными быками»
Денис Дерменжи, hromadske
Павло Казарін: Незручний спадок Андрія Сахарова
У Москві влада зірвала виставку до сторіччя Андрія Сахарова. Чиновники відмовили
Павло Казарін, Крим.Реалії
Жители Воскресенской ОТГ вышли на протест против работы асфальтных заводов
08:25, 28 Мая, 2021
Жители Воскресенской ОТГ вышли на протест против работы асфальтных заводов
08:25, 28 Мая, 2021
Реклама
важные новости
/ 28 мая, 2021
Проблема
Под Николаевом жители села вышли перекрывать трассу из-за выбросов завода — ждут губернатора
Сегодня 08:26
«Доброе» утро!
В центре Николаева возле детского садика образовалась свалка бытового мусора
Сегодня 07:26
«Против»
Земельная комиссия горсовета Николаева отказала «Экотрансу» в аренде 20,7 тысяч м²
Вчера 17:00
Ответил
«Проведем расследование, но продукты у нас надлежащего качества», — директор КОПа прокомментировал проросшую картошку и гнилые овощи
Вчера 15:01
реакция
«Безалаберность заведующего производством», — у Сенкевича прокомментировали испорченные овощи, обнаруженные в школе
Юлия Ткач
Вчера 14:38
НИКВЕСТИ
HD
Заседание земельной комиссии Николаевского городского совета
Пресс-конференция руководителя Департамента энергетики Николаева Дениса Денисенко
Презентации заместителей главы ОГА Юрия Гранатурова и Романа Пашнева
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам молодёжи и спорта
Заседание комиссии по вопросам ЖКХ
Комиссия по законности
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Круглый стол «Местная демократия при регулировании водной отраcли»
Брифинг мэра и губернатора
Заседание комиссии облсовета в яхт-клубе
БЛОГИ
Хто гонить фуфло?
Станислав Мартиросов
Статьи
Лукашенко и безопасность Украины
Иллюзии, что Лукашенко обеспечивает безопасность границ Украины должны у всех ис
Александр Демченко, LB.ua
Элита-центр | Космические дворцы. Зачем Зеленскому аудит Конча-Заспы и Пуща-Водицы и кому паковать вещи
Для выселения випов с государственных дач в Офисе президента готовы использовать
Валерия Кондратова, Liga.net
Привьюсь за еду. Как ускорить вакцинацию от COVID-19 — деньгами и «жареными быками»
Денис Дерменжи, hromadske
Павло Казарін: Незручний спадок Андрія Сахарова
У Москві влада зірвала виставку до сторіччя Андрія Сахарова. Чиновники відмовили
Павло Казарін, Крим.Реалії