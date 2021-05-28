К концу дня 28 мая и в течение суток 29 мая по Николаевской области ожидаются грозы, порывы ветра, значительные дожди. Объявлен уровень опасности «желтый».

Об этом сообщает Николаевский гидрометцентр.

— Субботнее мрачное небо принесет обильные дожди в сопровождении гроз и порывистого северо-западного ветра. Ночь будет теплой с температурами 12-17 °, днем за счет влажной погоды — лишь 20-25°, в Николаеве ночью 14-16°, днем 22-24°, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление усиливает сезонную аллергию.