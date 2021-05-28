Результаты экспертизы творога, взятого в николаевской школе несколько дней назад, подтвердили отсутствие немолочных жиров.

Результаты анализа Госпродпотребслужбы опубликовал директор коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктор Васильев.

«Друзья, получили результат анализа творога, который поставляется в сады и школы г.Николаева. Производитель — ПрАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат». Согласно исследованию, творог не содержит немолочных жиров и соответствует требованиям ДСТУ», — отметил он.

Напомним, вице-мэр по гуманитарным вопросам Анатолий Петров в комментарии корреспонденту НикВести сказал, что проросшая картошка и плесневелая свекла, обнаруженные в пищеблоке одной из школ Николаева, — результат служебной халатности сотрудника коммунального предприятия по организации питания в учреждениях образования.

В свою очередь, директор коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктор Васильев пообещал провести расследование по фактам обнаруженных в школах Николаева гнилых овощей и квашенных огурцов с переклеенным сроком годности.

Ранее сообщалось, что директор Соха потребителей Украины Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.