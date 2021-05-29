На пляже в зоне отдыха Коблево демонтировали пять незаконных построек по решению Хозяйственного суда Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Николаевской окружной прокуратурой приняты меры к реальному исполнению решения от 07.03.2017 года об освобождении земельного участка в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря в зоне отдыха «Коблево» и обязательства снести 5 объектов — одноэтажных зданий и сооружений общей площадью 320,1 кв. м», — говорится в сообщении.

Решением суда также признано недействительным и отменено свидетельство на право собственности ООО «Ягуар-Юг» и предыдущего владельца в отношении этих объектов.

— Указанные сооружения самовольно и незаконно построены на пляжной территории, которая в соответствии с водным законодательством должна составлять 100 метров от кромки воды. Это именно та пляжная зона, предусмотренная для отдыхающих, и любая хозяйственная деятельность на ней запрещена. Таких судебных решений собралось немало, мы все их будем выполнять, — сказал руководитель Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман.

Ранее на пляже в Коблево неподалеку от гостиницы нашли трубу, которая, вероятно, осуществляла выбросы в море.